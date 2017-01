Eforie Sud, o staţiune învechită care atrage turiştii doar datorită preţurilor mici

Eforie Sud, o stațiune învechită care atrage turiștii doar datorită prețurilor mici

Eforie Sud n-a fost niciodată o stațiune pretențioasă. Are un aer învechit și un aspect pestriț. Într-un loc, vile luxoase, mai încolo clădiri părăsite și invadate de buruieni, lângă - o construcție care tocmai se ridică, iar apoi un hotel de trei stele, peste drum - faleza surpată, cam asta este imaginea uneia dintre cele mai populare stațiuni de pe litoral. Vânzători plictisiți, magazine cu aer de bazar unde se vând tot felul de kitsch-uri, gogoșerii, fast-food-uri, restaurante cu autoservire - cam asta găsești pe faleză. Stațiunea pare încremenită în aceleași „schimbări” de ani de zile. Parcă tranziția nu se mai termină. Faleza din partea de nord a stațiunii e surpată și probabil va mai trece ceva vreme până când proiectul guvernului de reabilitare a falezelor, în care este inclusă și stațiunea Eforie Sud, va fi pus în aplicare. Doar peisajul superb compen-sează din aceste dezavantaje. Stațiunea nu excelează din niciun alt punct de vedere. Cu toate astea, mii de turiști aleg să vină aici, atrași fiind de prețurile mici. Stațiune ieftină La Eforie Sud, vine lumea simplă. N-ai să găsești aici fițele din Mamaia, nici mașinile dichisite și nici cluburile selecte, unde e musai să cheltuiești mii de euro. „M-am săturat de litoralul nostru, de la un an la altul e la fel. Anul viitor mă duc în Grecia, nici vorbă să mai stau aici”, ne spune un turist cazat în Eforie Sud. Stațiunea este ieftină, dar nici serviciile nu sunt extraordinare. În afară de cele câteva vile frumoase și hoteluri de trei stele, nu găsești nimic spectaculos. Seara, toată lumea se plimbă pe faleză. La cele câteva cluburi din stațiune răsună muzica. Într-o parte dance, într-o parte house și în alta manele. Clienți sunt peste tot. Cel mai „pretențios” club s-a deschis în locul cazinoului, în partea de sud a stațiunii. Turiștii se plâng că nu prea au ce face în stațiune, mai ales atunci când nu e vremea de plajă. Plaja este murdară Nici plaja nu este prea grozavă și se îngustează de la an la an. Deși toată porțiunea de nisip a fost concesionată, operatorii au cam uitat că au anumite obligații pe care trebuie să le respecte. Pe unele porțiuni, la malul apei zac mormane de alge și de scoici, nisipul este bătătorit și nici pomeneală de coșuri de gunoi. Pe plajă - câteva beach-baruri părăsite, hidrobiciclete care nu funcționează și fel și fel de deșeuri împrăștiate peste tot. Mai spre sud, sunt și șezlonguri care pot fi închiriate în schimbul a zece lei pe zi. Turiștii sunt nemulțumiți că plaja nu excelează la capitolul curățenie. „Nisipul e bătătorit, mai încolo sunt alge, nu prea ne place, dar acum n-avem ce face. Stațiunea e un pic cam depășită, ce-i drept, administrația ar trebui să se ocupe mai mult de ea”, ne spun soții Daniela și Dumitru Costea, din București. Pe faleză găsești multe restaurante cu autoservire. La unele îți trebuie ceva curaj ca să intri. Sunt învechite și nu inspiră deloc încredere. În schimb, își atrag clienții cu prețuri mici. O ciorbă costă între 3 și 6 lei porția, pieptul de pui, cotletul sau ceafa de porc, șnițelul sau frigăruile costă între 7,5 lei și 9 lei. O porție de cartofi prăjiți, de piure sau de pilaf costă în jur de 3 lei, iar salatele costă între 2,5 și 4 lei. La soare, pe aleea de promenadă, stau carnea de pui, maionezele și sosurile gata preparate pentru a pregăti shaworma sau kebab. Turiștii se dau în vânt după astfel de pre-parate, deși medicii atrag atenția că este foarte periculos să consumăm vara asemenea produse. Prețurile sunt acce-sibile: între 5 și 11 lei. În ceea ce privește cazarea, la pensiune un loc de cazare costă 50 de lei. La trei stele, pentru închirierea unei camere duble turiștii trebuie să scoată din buzunar 220 de lei, iar pentru un apartament în jur de 370 de lei.