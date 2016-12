Ecuadorul denunţă spionarea ambasadei sale din Londra

Ecuadorul denunță spionarea ambasadei sale din Londra

Ştire online publicată Joi, 04 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Serviciile de informații ale Ecuadorului au descoperit un microfon ascuns la ambasada ecuadoriană din Londra, unde s-a refugiat de un an fondatorul Wikileaks, Julian Assange, a declarat ministrul ecuadorian de Externe, Ricardo Patino.„Vă informăm cu regret că la ambasada noastră din Londra a fost descoperit un microfon ascuns”, a declarat ministrul, adăugând că va cere explicații de la Guvernul implicat în acest caz. Potrivit lui Patino, microfonul ascuns a fost descoperit în timpul unei inspecții a misiunii diplomatice înainte de vizita sa, în 16 iunie, la Londra.„Din motive de securitate, noi am făcut o inspecție la ambasadă și am găsit un microfon ascuns care transmitea informații din birourile ambasadoarei noastre Ana Alban”, a adăugat ministrul.Patino a asigurat că el nu încearcă să insinueze vreo legătură a microfonului cu spionajul din partea Statelor Unite, denunțat de către fostul analist american al NSA, Edward Snowden.