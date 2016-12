Economia din zona euro se îndreaptă spre „catastrofă“

Luni, 25 Noiembrie 2013.

Cea mai mare economie din zona euro, Germania, este în continuare în creștere, dar zona euro ca întreg se îndreaptă spre o „catastrofă“, avertizează un economist american. Datele legate de evoluția PIB-ului Germaniei, făcute publice vineri, arată că economia a crescut cu 0,3% față de ultimul trimestru, înregistrând o creștere de 1,1% de la an la an. În plus, indicele care urmărește încrederea în mediul de afaceri, în rândul a 7.000 de firme locale, realizat de compania de consultanță din Germania, Ifo, a urcat la 109,3 în noiem-brie, depășind previziunile și datele din octombrie, de 107,4.Atât sectorul de producție, cât și cel de servicii din Germania au avut performanțe mai bune decât se previziona, în timp ce datele pentru Franța, a doua cea mai mare economie din zona euro, au afișat o contracție.Indicele de încredere al mediului de afaceri (PMI) a marcat un alt punct de dezamăgire pentru zona euro, care deja suferise o scădere a creșterii economice în trimestrul al treilea. PIB-ul zonei euro a crescut cu numai 0,1% în trimestrul al treilea, marcând o încetinire de la o expansiune de 0,3% în trimestrul al doilea.„Este destul de înfricoșător. Nimic nu s-a schimbat în ultimii cinci sau șase ani, sunt într-o mizerie groaznică și se îndreaptă spre o catastrofă“, a declarat Roger Nightingale, economist la RDN Associates, notează capital.ro.