Șeful patronatului portuar consideră:

E o prostie să concediezi muncitorii pe timp de criză!

Viitorul contract colectiv de muncă la nivelul ramurii transporturi și criza economico - financiară sunt cele două probleme care îi preocupă pe operatorii din portul Constanța, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Viorel Panait, președintele Organizației Patronale „Operatorul portuar”. „Contractul colectiv de muncă la nivelul ramurii transporturi seamănă prea mult cu cel la nivel național și are prea puține elemente specifice sectorului căruia i se adresează. El ar trebui să conțină elemente comune tuturor activităților din transporturi. Cele caracteristice sectorului maritim ar trebui să fie reglementate printr-un contract colectiv de muncă la nivel de grupuri de unități. Este nevoie de un cadru de reglementare mai rafinat” – consideră liderul patronatului portuar. Referindu-se la evoluția crizei economice, Panait a apreciat că aceasta îi afectează deopotrivă pe toți transportatorii - maritimi, fluviali, rutieri și feroviari – și că scăderea traficului se va face resimțită la toate tipurile de mărfuri. Este adevărat – spune șeful patronatului - activitatea din portul Constanța nu a fost afectată prea mult până acum. De ce? Pentru că multe dintre contractele aflate în derulare au fost angajate ceva mai înainte. „Situația se va deteriora în viitoarele luni. Prognozele și avizările de nave pentru ianuarie, februarie și martie 2009, arată că va exisa un mare gol. Un volum mare de materii prime și fier vechi este imobilizat în port. Fluxurile de materialele de construcții, de ciment vor fi în scădere. Avem semnale că sunt mari cantități de cerealele care nu au contracte la export. În timp ce se lichidează angajamentele existente, nu prea mai apar altele noi” – dezvăluie Viorel Panait. Ce este de făcut? „În situații de criză, e necesar să economisești resursele de care dispui. Oamenii cu viziunea cea mai îngustă pot spune că soluția de diminuare a costurilor este să dai muncitorii afară. Este o prostie. E de la sine înțeles că trebuie reduse mai întâi cheltuielile care sunt mai puțin necesare. În cazul companiei Comvex am avut o discuție cu salariații și liderii de sindicat. Le-am explicat că vom adapta costurile la evoluția traficului. Într-o primă fază, vom reduce o mare parte din activitatea subcontractorilor cu care lucrăm, iar pe de altă parte vom adapta programul de lucru la condițiile traficului mai scăzut. Multe dintre cheltuielile materiale se vor reduce de la sine. Dacă avem trafic mai mic, consumăm mai puțină energie electrică, combustibil etc. Vom redimensiona programul de lucru și de reparații pentru utilajele existente. Avem în vedere și diminuarea cheltuielilor generale. Nu vom mai face serbări de sfârșit de an costisitoare. În final, dacă vom constata că aceste măsuri nu au fost suficiente, vom gândi alte soluții” – a dezvăluit Panait. Chiar și în condiții de criză, programul de investiții al SC Convex nu va fi stopat. „În continuare, lucrăm cu proiectanții la obiectivele pe care ni le-am propus. Vom finaliza documentația. Vom fi pregătiți ca, atunci când piața o va cere, să trecem la realizarea efectivă a investițiilor.”