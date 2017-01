Duţu îl acuză pe ÎPS Teodosie că face campanie electorală pentru PSD

Duțu îl acuză pe ÎPS Teodosie că face campanie electorală pentru PSD

Președintele PD-L Constanța, Stelian Duțu, l-a acuzat sâmbătă pe ÎPS Teodosie că se amestecă în viața politică a județului și face campanie electorală pentru PSD. „A înnebunit PSD, iar PNL a fost prins și el de acest microb al bolii pesediste. Dacă până acum Năstase și Mitrea erau pe o poziție pasivă, în județul Constanța, un alt protagonist care nu era în lumea politică, dar controla lumea politică pesedistă, a fost într-o stare adormită, pasivă. Iată că s-a reactivat și e vorba de Arhiepiscopul Tomisului”, a declarat Duțu. Liderul democrat-liberal a povestit că, în urmă cu 10-11 luni, într-o pauză a Sinodului Bisericii Ortodoxe Române, ÎPS s-a adresat unui senator PD-L, fără să știe că acesta nu mai era membru PSD. „L-a tras deoparte și i-a spus: «Domnule senator, fiți gata că a sosit momentul, trebuie să ne adunăm, să strângem rândurile și să îi aducem pe toți acasă. O să îi chem pe toți la mine». Iată că, de câteva zile, Teodosie cheamă la el primari, agenți economici, cărora le spune că are un mesaj pentru ei din partea domnului Mitrea. «Trebuie să îi ajutăm pe domnul Mazăre și pe domnul Constantinescu». Ar fi spus că trebuie să îl aducă și pe Nădrag de la Hârșova în PSD”, a declarat Duțu. Președintele PD-L susține că are dovezi și declarațiile oamenilor care au fost chemați de Teodosie. Pentru că este în Postul Paștelui, Înalt Prea Sfințitul Teodosie n-a dorit să răspundă personal, dar reprezentanții arhiepiscopiei au făcut câteva precizări. Purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Tomisului susține că aceste acuzații sunt exprimate în scop electoral. „Domnul Stelian Duțu are o gravă criză de imagine. Dorește să câștige un capital de imagine prin aceste declarații șoc. Domnul Stelian Duțu are niște închipuiri și fabulează mult pe tema relației dintre Biserică și instituțiile statului”, a declarat, pentru Realitatea TV, preotul Eugen Tănăsescu.