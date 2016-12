După Boston, New York şi Washington, în alertă maximă

După Boston, New York și Washington, în alertă maximă

Marţi, 16 Aprilie 2013

Autoritățile americane au întărit securitatea în Boston, New York și Washington, dar și în jurul Casei Albe, în hoteluri și în alte puncte sensibile din mai multe orașe mari, scrie marți ziarul Las Provincias, scrie Agerpres. După cele două explozii de luni de la maratonul din Boston, multe orașe din SUA au luat imediat măsuri. Securitatea în jurul Casei Albe și nivelul de alertă la Washington DC au crescut.Poliția din Washington DC a crescut nivelul de securitate în tot orașul, mai ales în jurul clădirilor oficiale, a declarat un purtător de cuvânt al poliției ziarului The Washington Post. Și în orașul New York autoritățile au crescut nivelul de securitate la hoteluri și în puncte sensibile, prin intermediul unui protocol pus la punct după atentatele din 11 septembrie 2001 împotriva Turnurilor Gemene din New York și Pentagonului din Washington.Această creștere a gradului de alertă a fost pusă în aplicare și după atentatele de la Londra din iulie 2005 sau cele din Mumbai (India) din noiembrie 2008.