După 20 de ani FLORIN PIERSIC revine în teatru!

Ştire online publicată Luni, 10 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Centrul de proiecte culturale ARCUB și Agenția literar-teatrală BELDOR, cu sprijinul Agenției de impresariat VREAU BILET.ro, deschid seria spectacolelor cu piesa „Străini în noapte” de Eric Assous. Străini în noapte este o comedie cu răsturnări surprinzătoare de situații, despre seducție, minciună și timpul care ne transformă. Este o comedie romantică, prezentată acum în premieră pe țară. Incepand cu luna octombrie, piesa va fi prezenta in 14 orase din tara Sub îndrumarea regizorală a Maestrului Radu Beligan, evoluează cu farmec și umor debordant Florin Piersic, cel mai îndrăgit actor român, care acum revine pe scenă, după 20 de ani, și Emilia Popescu, una dintre cele mai talentate actrițe din România. Piesa este jucată din 2004 cu uriaș succes de Alain Delon și Astrid Veillon la Paris, dar si în turnee în Franța și în Europa. Pierre este căsătorit și tatăl unui adolescent. A rămas singur în Paris să muncească, în timp ce soția și fiul său sunt plecati în vacanță. Juliette este o blondă tânără, frumoasă și enigmatică. Îl întâlnește pe Pierre într-un bar și-i acceptă invitația de a mai bea un pahar la el acasă. Seara abia începe... Cum va evolua relația dintre ei? Cine este ea cu adevărat? Cine este el? Va asteptam, in data de 1 octombrie 2007, ora 19:00 la Casa de Cultura a Sindicatelor. Bilete se gasesc la Casa de Cultura a Sindicatelor, dar si pe www.vreaubilet.ro Datele spectacolelor din tara: Constanta 1 octombrie, Tulcea 2 octombrie, Braila 3 octombrie, Iasi 6 octombrie, Suceava 9 octombrie, Bacau 10 octombrie, Cluj 15 si 16 octombrie, Medias 17 octombrie, Timisoara, 22 octombrie, Deva 23 octombrie, Sibiu 24 octombrie, Baia Mare 29 octombrie, Satu Mare 30 octombrie si Zalau 31 octombrie. Sursa: Mirela Vlad PR EXECUTIVE HNC- The Advertising SupermarketCentrul de proiecte culturale ARCUB și Agenția literar-teatrală BELDOR, cu sprijinul Agenției de impresariat VREAU BILET.ro, deschid seria spectacolelor cu piesa „Străini în noapte” de Eric Assous. Străini în noapte este o comedie cu răsturnări surprinzătoare de situații, despre seducție, minciună și timpul care ne transformă. Este o comedie romantică, prezentată acum în premieră pe țară. Incepand cu luna octombrie, piesa va fi prezenta in 14 orase din tara Sub îndrumarea regizorală a Maestrului Radu Beligan, evoluează cu farmec și umor debordant Florin Piersic, cel mai îndrăgit actor român, care acum revine pe scenă, după 20 de ani, și Emilia Popescu, una dintre cele mai talentate actrițe din România. Piesa este jucată din 2004 cu uriaș succes de Alain Delon și Astrid Veillon la Paris, dar si în turnee în Franța și în Europa. Pierre este căsătorit și tatăl unui adolescent. A rămas singur în Paris să muncească, în timp ce soția și fiul său sunt plecati în vacanță. Juliette este o blondă tânără, frumoasă și enigmatică. Îl întâlnește pe Pierre într-un bar și-i acceptă invitația de a mai bea un pahar la el acasă. Seara abia începe... Cum va evolua relația dintre ei? Cine este ea cu adevărat? Cine este el? Va asteptam, in data de 1 octombrie 2007, ora 19:00 la Casa de Cultura a Sindicatelor. Bilete se gasesc la Casa de Cultura a Sindicatelor, dar si pe www.vreaubilet.ro Datele spectacolelor din tara: Constanta 1 octombrie, Tulcea 2 octombrie, Braila 3 octombrie, Iasi 6 octombrie, Suceava 9 octombrie, Bacau 10 octombrie, Cluj 15 si 16 octombrie, Medias 17 octombrie, Timisoara, 22 octombrie, Deva 23 octombrie, Sibiu 24 octombrie, Baia Mare 29 octombrie, Satu Mare 30 octombrie si Zalau 31 octombrie. Sursa: Mirela Vlad PR EXECUTIVE HNC- The Advertising Supermarket