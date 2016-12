DSK: „Nu cred că am o problemă cu femeile“

Dominique Strauss-Kahn apreciază că „nu are o problemă cu femeile”, într-un interviu difuzat de CNN, la doi ani după incidentul de la hotelul Sofitel din New York, transmite AFP.„Nu cred că am vreo problemă specială cu femeile”, a afirmat fostul șef al Fondului Monetar Internațional (FMI), care a acordat CNN primul său interviu în engleză, la Paris, de la demisia sa forțată pe fondul acuzațiilor de agresiune sexuală lansate împotriva lui, la 14 mai 2011, de o cameristă de culoare la hotelul Sofitel din New York.