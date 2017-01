Dressing-ul, camera din flori a casei

În lumea din spatele obiectelor și spațiilor, dressing-ul este copilul bastard al șifonierului și băii. Este renegat de celelalte camere și văzut drept o corcitură perfectă, care nu se regăsește decât în casele mari. De mult ori, este atât de hulit de noptiere și gresie, încât se refugiază prin camere de hotel. Se naște atunci când puneți prosoapele de baie în șifonier. Rezultatul orgiei este o simplă pretenție, de obicei a personajului feminin din casă. Niciun bărbat în toată firea nu va avea nevoie vreodată de dressing. O spun chiar experții în amenajări interioare. Citat: „Șifonierele masive și dulapurile, care ocupă foarte mult spațiu, nu mai sunt suficiente pentru mulțimea de haine (n.r. – ale femeilor), genți (n.r. – clar ale femeilor), curele (n.r. – femei…) și pantofi (n.r. – no comment). Soluția este amenajarea unei camere speciale pentru garderobă”. Am încheiat citatul. Designerii spun că cel mai bun loc de amenajat un dressing este între dormitorul principal și baia mare. Bineînțeles, doar dacă proiectați asta înainte de începerea construcției. Dacă locuința nu are dressing, atunci soluții nu sunt prea multe. Fie dați un copil/doi copii afară și le folosiți camera pe post de dressing, fie micșorați dormitorul și construiți un dressing „japonez”, din panouri glisante. La apartament e destul de penibil să ai dressing, excepție făcând cazurile în care apartamentul este mai mare decât o vilă P+1 la Valu. Cine simte nevoia să insiste poate desființa debaraua și apoi să realizeze la comandă mobilierul. De asemenea, prin magazine se găsesc dulapuri tip dressing. În esență, va rămâne tot o debara, doar că în loc de oale și castroane va găzdui falsuri Versace și pantofi din piele de papagal. Totuși, dacă vreți să fiți „cool”, trebuie să amenajați dressing-ul. Este indicat ca spațiul să fie mare și bine luminat, culorile potrivite fiind albul, bejul sau galbenul pai, întrucât pun în evidență culorile hainelor, fără a înșela ochiul uman (Exemplu: când pereții sunt roșii, o bluză albă pare roz). Podeaua nu trebuie să fie acoperită, o carpetă în mijloc fiind suficientă. Parchetul poate fi laminat sau din lemn șlefuit. Pe trei pereți vor sta dulapurile înalte, compartimentate după gust sau după cum a vrut producătorul, iar un perete va rămâne liber, deoarece pe el va fi amplasată o oglindă (mare). Alte accesorii importante sunt un scaun, pentru a-ți lega șireturile mai cu spor, și o măsuță de călcat. Atenție! Dacă vă cumpărați o măsuță de călcat, ar fi bine să aveți și o priză în dressing. Altfel, succes la căutat fier de călcat cu baterii.