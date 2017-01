Drama marinarilor de pe „Coral Sea”

Navigatorii sunt implicați deseori, fără voia lor, în acțiuni ilegale. Echipaje întregi au ajuns după gratii pentru că „au făcut”, fără să aibă habar ce se află în magaziile și ascunzătorile navelor, trafic de droguri. Victime cu simbrie Scenariul este cât se poate de simplu. Traficanții, care conduc afacerile, de regulă, prin mijlocirea firmelor de shipping fantomă, plasează „marfa” pe nave fie înainte de ambarcarea echipajului, fie cu știința omului de încredere al armatorului, comandantul navei. Pentru executarea transportului, navigatorii sunt recrutați de pe piața internațională, prin intermediul firmelor de crewing. Ei nu au niciun contact cu armatorul, nu știu cine este adevăratul proprietar al navei, care este conținutul real al coletelor, sacilor și containerelor din magazii. De cele mai multe ori, marinarii nu se cunosc între ei. Lucrurile sunt de asemenea manieră organizate încât, atunci când navele sunt interceptate, autoritățile nu au niciun fir care să ducă la rețeaua traficanților. Astfel că întreaga bănuială și vină cade asupra echipajelor, care ajung să plătească cu mulți ani de detenție în locul mafioților. Prizonieri în Portugalia Pentru opinia publică din România, cel mai cunoscut caz de acest gen este al navei „Luna del Mar”, aparținând societății IMT London, din Panama. În 2006, ea a fost interceptată de elicopterele Poliției și Gărzii de Coastă, la 400 mile de țărmul Portugaliei. Nava și echipajul au fost arestate pentru că s-au găsit la bord 117 colete cu cocaină, a câte 2,8 kg fiecare, după cum a rezultat din raportul poliției. Patru români - ofițerul de punte Costel Drăghici, mecanicul Daniel Eduard Dinescu, motoriștii Nicolae Petcu și Teodor Culea, au fost ținuți un an și două luni în închisorile portugheze, sub acuzația de trafic de droguri, fără a fi judecați. În cele din urmă, Curtea din Lisabona i-a eliberat pe trei dintre ei, constatând că sunt nevinovați. Doar Costel Drăghici a fost condamnat la ani grei de pușcărie, în ciuda lipsei dovezilor care să demonstreze implicarea sa în trafic. Pușcărie la indigo Un nou caz, aproape tras la indigo, tulbură comunitatea internațională a navigatorilor. Trei membri ai echipajului navei „Coral Sea“, croații Kirsto Laptalo, Konstantin Metelev și Narciso Garcia, sunt reținuți de autoritățile grecești încă din iulie 2007, fără a fi judecați. Nava lor a fost surprinsă pe Marea Egee, cu 51 kg de cocaină în magazie. În ciuda faptului că nu există nicio dovadă a implicării celor trei marinari în traficul de droguri, justiția elenă a refuzat să-i elibereze pe cauțiune, până la procesul ce va avea loc în iunie 2008. Nici intervenția guvernului croat nu a avut succes. Situația marinarilor arestați fiind disperată, comunitatea navigatorilor s-a mobilizat în sprijinirea lor. În urma demersurilor făcute la autoritățile grecești, o delegație a Federației Internaționale a Transportatorilor (ITF) a reușit să-i viziteze pe cei trei croați la centrul de detenție „Korydallos“, pe data de 27 martie 2008. Reprezentanții ITF au constatat că detenția prelungită, fără probe ale vinovăției și refuzul eliberării pe cauțiune au afectat starea fizică și psihică a marinarilor. Printr-un comunicat de presă, ITF felicită autoritățile grecești pentru captura de droguri. Totodată, organizația apreciază că nu există niciun temei pentru a fi refuzată cauțiunea și că acest refuz nu are nimic de a face cu justiția. ITF cere autorităților să permită eliberarea pe cauțiune și să-și asume responsabilitatea de a începe o judecată promptă și corectă a cazului. Adrian Mihălcioiu, liderul Sindicatului Libera al Navigatorilor, consideră că: „În lupta cu traficanții de droguri, autoritățile exagerează de multe ori, iar marinarii nevinovați devin victime colaterale ale acestui război. Constatăm cu îngrijorare că nu se mai ține cont de prezumția de nevinovăție, de drepturile și libertățile omului, de regulile statului de drept, atunci când este vorba de navigatori.”