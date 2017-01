DR. QUEEN, ATUNCI ŞI ACUM. IMAGINILE CARE TREZESC NOSTALGIE

DR. QUEEN, ATUNCI ȘI ACUM. IMAGINILE CARE TREZESC NOSTALGIE

Ştire online publicată Joi, 16 Iunie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Actriță Jane Seymour, cunoscută publicului din România mai ales pentru rolul din serialul Dr. Quinn, a avut recent o apariție de senzație la Monaco, unde a participat la cea de-a 56-a ediție a Festivalului Carlo Television.În ciuda faptului că a ajuns la venerabila vârstă de 65 de ani, Jane nu-și arată deloc vârsta și arată de-a dreptul fabulos. Timpul pare că nu și-a pus deloc amprenta pe trupul ei, fiind într-o formă fizică de invidiat.Starul din „Doctor Quinn”, care a fost în anii ’70 și una din fetele Bond, jucând în 1973 în „Live and Let Die”, afișează același trup ca în tinerețe, dând impresia că are doar jumătate din anii săi.La fel se poate spune și despre colegul ei, Byron Sully.