Două universităţi din România, în calsamentul Center for World University

Două universități din România, în calsamentul Center for World University

Ştire online publicată Marţi, 21 Iulie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Universitatea din București și Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca se regăsesc în clasamentul Center for World University, alcătuit în urma evaluării mai multor instituții de învățământ. Astfel, România are două instituții de învățământ superior în topul primelor 1.000 de universități din întreaga lume, conform clasamentului realizat de Center for World University Rankings în 2015, în urma evaluării a peste 25.000 de universități, informează www.agerpres.ro.