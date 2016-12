Două tinere au torturat un băiat timp de 48 de ore, într-un ritual satanic

Ştire online publicată Joi, 10 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Doua tinere, colege de camera, au fost arestate dupa ce au legat un tanar si l-au taiat pe corp de 300 de ori, intr-un ritual satanic care a durat doua zile.Tanarul a supravietuit si a povestit politistilor ca a fost torturat timp de doua zile. Acesta s-a cunoscut cu Rebecca Chandler, de 22 de ani si Raven Larabee, in varsta de 20 de ani pe internet, potrivit DailyMail. Ca sa se intalnesca cu cele doua baiatul a luat un autobuz din Phoenix, Arizona pana in Milwaukee, unde locuiau cele doua. Tanarul credea ca se va intalni cu cele doua pentru un ritual satanic ce implica sex, dar se pare ca lucrurile au scapat de sub control.Politistii sustin ca mutilarea a fost inceputa de comun acord, dar situatia a scapat de sub control.Tinerele sunt tinute in arest, fiind cercetate pentru vatamare corporala grava.