Două picturi din secolul al XIX-lea au fost furate dintr-o galerie de artă din Noua Zeelandă

Ştire online publicată Sâmbătă, 01 Aprilie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Două picturi valoroase din secolul al XIX-lea au fost furate dintr-o galerie de artă din Noua Zeelandă în timpul unui atac cu vehicul berbec, în primele ore ale zilei de sâmbătă, a declarat poliția locală, potrivit Agerpres.Hoții au intrat cu un vehicul în Centrul Internațional de Artă din centrul orașului Auckland și au furat două tablouri de Gottfried Lindauer ilustrând lideri maori, înainte de a fugi într-o a doua mașină, a detaliat poliția într-un comunicat de presă citat de agenția DPA.Poliția a adăugat că nu cunoaște valoarea estimată a celor două picturi, cunoscute sub numele de ''Chieftainess Ngatai - Raure'' și ''Chief Ngatai-Raure'', care trebuiau să fie scoase la licitație marți.Un catalog de licitație de pe site-ul galeriei oferă un preț estimat pentru 1884 de picturi între 350.000 și 450.000 de dolari neozeelandezi noi fiecare (245.210 și 315.270 de dolari americani).Directorul general al casei de licitație Art and Object din Auckland, Hamish Coney, a declarat pentru New Zealand Herald că pierderea este o 'tragedie minoră'' și picturile ar fi ''imposibil să fie vândute'' într-o țară mică precum Noua Zeelandă.Potrivit Herald, jaful este unul dintre cele mai mari furturi de artă din istoria Noii Zeelande.Artistul de origine cehă Lindauer, care a migrat în Noua Zeelandă în 1874, este unul dintre cei mai prolifici și cel mai cunoscut pictor de oameni ai civilizației maori.