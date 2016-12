Luni, 10 noiembrie

Două ore nu se vor face cursuri

Cu toate că au mers la Bruxelles, unde au depus la Comisia de petiții a Parlamentului Europei o plângere prin care Colegiul Național al Liderilor Federației Sindicatelor Libere din Învățământ aduce la cunoștința acestor foruri că actualul Guvern Tăriceanu „continuă practicile care prejudiciază drepturile salariale ale personalului din învățământ”, sindicaliștii se mențin pe poziții și anunță că luni, 10 noiembrie, între orele 12 și 14 are loc o grevă de avertisment. Și pentru că există opinii în rândul populației cum că profesorii se încăpățânează să solicite în această perioadă de criză economică mondială majorări mult prea mari de salarii, iată cum sunt, conform petiției înaintate Parlamentului Europei, justificate fondurile necesare. „Perseverența Executivului de a adopta orice măsură necesară pentru a nu aplica Legea privind majorarea salariilor personalului didactic este inexplicabilă și inacceptabilă pentru salariații din învățământ deoarece, în condițiile în care, prin Legea bugetului de stat pe anul 2008, educației i s-a acordat 6% din PIB, așa cum prevede art. 170 alin 1 din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului există sume prevăzute pentru investiții în infrastructură, sume ce nu mai pot fi cheltuite până la sfârșitul anului (practică cu care suntem familiarizați, deoarece așa s-a întâmplat în anii anteriori) și care pot fi redistribuite pentru cheltuielile de personal, existând astfel fonduri pentru a se acorda creșterea salarială prevăzută de legea mai sus menționată. Precizăm faptul că, din analiza modului de cheltuire a fondurilor alocate educației în anii anteriori, rezultă că sume importante de bani alocate investițiilor nu au fost cheltuite. Astfel, în anul 2007, în bugetul educației au rămas necheltuiți pentru investiții în infrastructură 400 milioane lei (întrucât nu s-a făcut deschiderea de credite pentru sumele respective); în plus, în acest an – în luna aprilie – s-a operat o rectificare negativă a bugetului Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului de 200 milioane lei”. Greva nu va mai fi plătită Ieri, cu câteva ore înainte de închiderea listelor cu membrii de sindicat participanți la greva de avertisment de luni, 10 noiembrie, respectiv pentru greva generală din 18 noiembrie, se înregistraseră 1.860 semnături pentru greva de avertisment, respectiv 1.899 pentru greva generală. În urma descinderilor în unități de învățământ, prof. Mihai Contanu, vicepreședintele SLSIP – filiala Constanța, a concluzionat că există o mare deschidere a cadrelor didactice pentru participarea la cele două forme de protest. Și ne-a exemplificat procentele de aproape 100% înregistrate în grădinițe, școli și licee: Colegiul Economic „Carol I” – 83%, Colegiul Național „Mihai Eminescu” – 94%, Grup Școlar de Industrie Alimentară – 100%. Întrebat de ce au ales intervalul orar 12-14 pentru greva de avertisment de pe 10 noiembrie, staff-ul sindicatului constănțean a justificat prin dorința de a fi cuprinși în protest atât învățătorii, cât și profesorii. Cât privește greva generală, s-a precizat că acele cadre didactice care nu aderă la grevă pot să le solicite elevilor să vină la cursuri, dar pot susține orele doar în condițiile în care se înregistrează jumătate plus unu din efectivul clasei. „Elevilor mei le-am solicitat să înțeleagă aceste proteste și să mediteze la faptul că, pentru ca răul să triumfe, e de-ajuns ca oamenii buni să nu facă nimic”, a mărturisit prof. Contanu.