Două nave au eşuat în Canalul Suez

Două nave au eșuat în Canalul Suez

În zorii zilei de 18 aprilie 2015, portcontainerul „Susan Maersk” a eșuat în Canalul Suez, la kilometrul 94, în timp ce tranzita canalul în direcția nord, pe o ceață densă. Nava a fost readusă pe linia de plutire în după-amiaza aceleași zile. Nu se cunosc cauzele incidentului. Potrivit agenției de știri Reuters și a altor mijloace, în afară de „Susan Maersk” a eșuat și vrachierul „Margret Oldendorff”, care se deplasa în aceeași direcție.Nava „Susan Maersk” are capacitatea de 7.226 TEU, a fost construită în 1997 și este înregistrată sub pavilion Danemarca.Vrachierul „Margret Oldendorff”, are capacitatea de 208.086, a fost construit în 2014 și este înregistrat sub pavilion Liberia,