Două avioane s-au ciocnit la New York

Ştire online publicată Miercuri, 13 Aprilie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Un avion Airbus 380 al companiei Air France a lovit ușor un avion mai mic, luni seara, în timp ce se pregătea să decoleze spre Paris de pe aeroportul internațional John F. Kennedy din New York, relatează CNN. Potrivit unui jurnalist de la CNN aflat la bordul cursei Air France, după incident, pilotul a oprit aparatul, considerat cel mai mare avion de pasageri din lume, iar pompierii au înconjurat cele două aeronave. Coada avionului Comair, o filială a Delta Connection, care tocmai sosise de la Boston, a fost lovită de avionul Air France în timp ce aștepta să parcheze pe aeroportul din New York, a declarat Betsy Talton, purtătoarea de cuvânt a companiei Delta. Potrivit jurnalistului CNN, o parte a aripii stângi a aeronavei Airbus era avariată. Celălalt avion a suferit de asemenea avarii. În urma incidentului nu s-au înregistrat răniți, a declarat o purtătoare de cuvânt a Autorității Portuare din New York și New Jersey.