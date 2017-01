Dorel Onaca, nemulţumit de performanţele PD-L din alegerile locale

Dorel Onaca, nemulțumit de performanțele PD-L din alegerile locale

Președintele organizației județene a PD-L Constanța, senatorul Dorel Onaca, recunoaște că rezultatele de la alegerile locale nu îl mulțumesc pe deplin, însă amintește că partidul și-a dublat scorul electoral și numărul de primării față de anul 2004. „Am pierdut acum, în turul doi, primării importante, precum Mangalia și Năvodari, însă am câștigat Murfatlar și Hârșova. Pe undeva, lucrurile se compensează. Însă, eu, personal, nu am de ce să fiu mulțumit. Știu că se putea face mai mult, însă, dacă privim lucrurile din punct de vedere statistic, față de 2004, am câștigat mult mai multe primării și posturi de consilieri județeni”, a declarat Dorel Onaca. Senatorul susține că la sfârșitul săptămânii se vor face evaluări în cadrul organizației și se vor lua măsuri pentru ca partidul să fie mult mai bine pregătit în vederea alegerilor parlamentare din toamnă. „Alegerile locale au fost un început bun pentru reorganizarea filialei. Suntem pe locul doi ca partid în județ și ne pregătim pentru parlamentare, unde sper să câștigăm”, a mai adăugat liderul democrat-liberal constănțean. Despre rezultatul obținut de el la Primăria Constanța, Dorel Onaca spune că a salvat „tot ce se putea salva”. „Nu puteam face mai mult în 30 de zile. Mi s-a cerut prea târziu să vin la Constanța și să candidez. Mă gândesc cu groază ce s-ar fi întâmplat dacă aș fi refuzat, iar partidul ar fi scos procentele cu care era creditat atunci. Mazăre avea peste 85%, iar PD-L șase procente. În puținul timp, am salvat tot ce se putea salva la Constanța”, a declarat Onaca.