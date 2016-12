Donald Tusk a vizitat un centru pentru refugiați în Slovenia

Ştire online publicată Miercuri, 02 Martie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a vizitat miercuri centrul pentru refugiați din Dobova, în Slovenia, unde circa 450 de refugiați și migranți așteaptă să fie trimiși în țări nordice și în Germania, relatează Agerpres.ro.Donald Tusk a vizitat centrul din Dobova, în apropiere de granița cu Croația, în drumul său către Zagreb, unde va discuta despre criza migrației cu conducerea statului croat.În baza unui acord cu Croația, Dobova este singurul punct de intrare al Sloveniei pentru migranți. În acest an, aproape 100.000 de refugiați și migranți au trecut prin Dobova. Croația îi aduce pe migranți în Dobova cu trenul din orașul Opatovac (est). În urmă cu o săptămână, Slovenia a anunțat că va primi pe zi doar un tren cu maximum 580 de migranți.Austria a indicat și ea recent că punctul de trecere a frontierei pe la Spielfeld este singura poartă de intrare pentru migranții care sosesc prin Slovenia, limitând numărul celor care pot cere azil la 80 de persoane pe zi.După convorbirile pe care le-a avut noaptea trecută cu premierul sloven, Miro Cerar, în Ljubljana, Donald Tusk a afirmat că este necesară o coordonare în cadrul Uniunii Europene pentru a ajuta Grecia, deoarece ea are cele mai multe probleme din cauza numărului mare de migranți pe teritoriul său.''Grecia are nevoie de ajutorul nostru cel mai mult și responsabilitatea noastră comună este de a o ajuta cât putem'', a declarat Tusk. În opinia președintelui Consiliului European, este necesară, de asemenea, evitarea dezastrului umanitar în cazul în care în Europa vin prea mulți migranți și rămân blocați la frontiere din cauza diferitelor demersuri privind criza migrației.Cerar a subliniat la rândul său că este efectiv necesar să se aplice regimul Schengen în cazul migranților și să fie ajutată Grecia, care se confruntă cu un dezastru umanitar, dar că trebuie să se recunoască și dificultățile cu care se confruntă statele de pe ruta balcanică din cauza fluxului de migranți. Până se va găsi și aplica o soluție comună este important să se recurgă la modalități care deschid calea spre o rezolvare a crizei, a mai spus Cerar.