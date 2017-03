Donald Trump vrea 12 portavioane pentru Marina americană

Ştire online publicată Luni, 06 Martie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele SUA, Donald Trump, dorește ca flota militară americană să dispună de 12 portavioane în viitor, conform promisiunii făcute în cursul vizitei efectuate pe portavionul „Gerald Ford“, informează AFP. El a declarat că vrea să reconstruiască armata americană majorând substanțial cheltuielile militare.Donald Trump declarase anterior că dorește o Marină americană cu 350 de nave de suprafață și submarine în anii viitori, față de obiectivul de 310 nave pe care și-l propusese administrația Obama și de nivelul actual de 274 de nave. El nu a precizat, deocamdată, spre ce fel de tipuri de nave ar urma să se îndrepte acest efort.Marina americană dispune în prezent de 10 portavioane și va avea 11 când „Gerald Ford”, ultima navă de acest tip construită, va intra oficial în serviciu în lunile următoare.Portavionul, capabil să transporte tirul american aproape peste tot în lume, este unul dintre principalele atribute al puterii militare americane.Dar unii experți consideră că el este de acum o armă depășită din cauza sofisticării crescânde a sistemelor de apărare antinavală ale unor țări ca Rusia și China. Portavioanele au devenit vulnerabile și nu se mai pot apropia suficient de coaste pentru ca avioanele lor să poată lovi în interiorul teritoriilor, explică experții.Donald Trump l-a acuzat, sâmbătă, pe predecesorul său Barack Obama că i-a pus sub ascultare telefoanele înainte de alegerile prezidențiale din 8 noiembrie, un anunț care a provocat o adevărată furtună în SUA, infor-mează AFP, citată de Agerpres.Trump a lansat această acuzație într-o serie de postări pe Twitter, fără a oferi mai multe detalii și nici dovezi. El i-a reproșat fostului președinte că este „o persoană răufăcătoare (sau bolnavă)”.„Execrabil! Am descoperit că președintele Obama mi-a pus sub ascultare liniile telefonice în Trump Tower încă înainte de victoria mea”, a notat Trump. „Este un lucru mercantil”, a comentat el, făcând o paralelă cu urmărirea militanților și simpatizanților comuniști din SUA în anii 1950.Un purtător de cuvânt al fostului președinte a negat vehement acuzațiile.„Nici președintele Obama, nici vreun alt oficial al Casei Albe nu au ordonant vreodată supravegherea vreunui cetățean american”, a declarat Kevin Lewis.