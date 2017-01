Donald Trump, supărat foc pe ziariştii de la The Washington Post

Donald Trump, supărat foc pe ziariștii de la The Washington Post

Ştire online publicată Miercuri, 15 Iunie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Donald Trump, candidatul republican pentru Casa Albă, a anunțat că nu-i va mai acredita pe jurnaliștii cotidianului The Washington Post, acesta fiind ultimul exemplu de represalii împotriva organizațiilor de presă, relatează AFP.„Din cauza mediatizării incredibil de inexacte a campaniei Trump, care a bătut recordurile, revocăm imediat acreditările de presă pentru ziarul necinstit și șarlatan The Washington Post”, scrie candidatul republican pe Facebook. Decizia îi va împiedica pe jurnaliștii cotidianului să intre la mitingurile lui Trump.„Decizia lui Donald Trump de a revoca acreditările de presă ale cotidianului The Washington Post nu este altceva decât o repudiere a rolului unei prese libere și independente. Când mediatizarea nu corespunde cu ceea ce dorește candidatul, atunci o întreprindere de presă este interzisă”, a reacționat, într-un comunicat, Martin Baron, directorul redacției cotidianului The Washington Post.Candidatul republican ar fi reacționat la publicarea unui articol, luni, de către cotidian, care a relatat că Trump a părut că-l asociază pe președintele Barack Obama cu extremiștii jihadiști.