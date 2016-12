Donald Trump șochează din nou: Aş putea să împuşc oameni şi tot nu aş pierde voturi

Donald Trump șochează din nou: Aș putea să împușc oameni și tot nu aș pierde voturi

Ştire online publicată Duminică, 24 Ianuarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Donald Trump a făcut o nouă declarație extrem de controversată. De data aceasta, magnatul american a spus că are o susținere atât de mare în cursa pentru Casa Albă, încât poate să stea în mijlocul New Yorkului și să tragă în oameni și tot nu va pierde voturi.Afaceristul susține că acest lucru se datorează fanilor săi care, potrivit sondajelor, sunt cei mai loiali. Donald Trump a mai spus că a refuzat donații de milioane de dolari pentru campania sa, doar să nu fie influențabil.Donald Trump: „Oamenii, oamenii mei sunt atât de deștepți. Sondajele mai spun că am cei mai loiali oameni. Ați văzut asta? Aș putea sta în mijlocul Fifth Avenue să împușc pe cineva și tot nu aș pierde niciun vot. Este incredibil!”Potrivit celui mai recent sondaj făcut de Reuters, magnatul imobiliar se bucură de sprijinul a 40,6 la sută dintre votanții republicani, cu mult înaintea candidatului de pe locul 2.