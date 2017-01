Donald Trump şi Theresa May îşi reafirmă angajamentul faţă de NATO

Donald Trump și Theresa May își reafirmă angajamentul față de NATO

Președintele american Donald Trump și premierul britanic Theresa May și-au reafirmat angajamentul față de NATO, în urma discuțiilor pe care le-au purtat, vineri, la Casa Albă. În ceea ce privește Rusia, ambii au fost de părere că sancțiunile trebuie mențiunte, relatează BBC News.May a confirmat că Trump este „100% în favoarea NATO”, în pofida unor declarații recente prin care președintele a catalogat Alianța Nord-Atlantică drept „depășită”.Întrebat despre apelul telefonic programat pentru sâmbătă cu președintele rus Vladimir Putin, Donald Trump a respins orice sugestie potrivit căreia el va ridica sancțiunile impuse de Washington Kremlinului. „Este foarte devreme să se vorbească despre acest lucru”, a declarat el pentru presă în conferința de presă.Președintele Trump a subliniat totodată că a avea o relație bună cu țări precum Rusia și China „ar fi un lucru pozitiv, nu negativ”.Theresa May, la rândul ei, a fost fermă în privința poziției UE cu privire la sancțiunile impuse Moscovei. „Noi am fost foarte clari cu privire la faptul că vrem să vedem că acordul de la Minsk este implementat deplin”, a subliniat ea, adăugând că sancțiunile vor rămâne în vigoare până la atingerea acestui obiectiv.Întrebat cât de bine s-a înțeles cu premierul britanic, Donald Trump a răspuns, în glumă: „Nu sunt chiar atât de impetuos pe cât ați putea crede”.Premierul britanic Theresa May a deschis șirul liderilor străini care vor veni în vizită la Casa Albă în Administrația Trump. Întâlnirea cu șefa Guvernului de la Londra i-a permis lui Donald Trump să arate care este politica externă pe care o va urma. Statele Unite vor să aibă o relație bună cu toate statele lumii, spune președintele american. Nu e cert dacă se va înțelege bine cu Vladimir Putin, dar e sigur că relația cu Marea Britanie va fi și mai bună ca până acum.Puțin stângace. Așa poate fi descrisă prima întâlnire de la Casa Albă în era Donald Trump. Oaspete - premierul Marii Britanii, Theresa May. Cei doi lideri au părut puțin încurcați de decor la poza oficială și pentru că în fotografie nu se vedea prea bine bine bustul fostului premier britanic Winston Churchill, staff-ul de la Casa Albă s-a apucat de redecorat, în direct, sub îndrumările atente ale lui Donald Trump: „Haideți să mutăm asta un pic”.Odată aceste formalități încheiate, cei doi lideri s-au retras pentru o dicuție tete-a-tete.Theresa May și Donald Trump sunt hotărâți să dea un restart relației bilaterale pe care o vor și mai apropiată decât până acum.„Nu sunt atât de bădăran pe cât credeți și cred că ne vom înțelege foarte bine. Știți, este interesant pentru că eu sunt sociabil și cred că și tu ești la fel, Theresa. Și pot să îmi dau seama de la început dacă o să mă înțelg cu o persoană și cred că vom avea o relație fantastică”, a declarat președintele Statelor Unite.Cei doi lideri au discutat despre situația din Siria, despre viitorul relației cu Rusia, dar și ce abordare va avea noua administrație de la Washington în ceea ce privește NATO și aliații europeni.„Suntem uniți în ceea ce privește recunoașterea NATO ca temelie a apărării noastre colective. Astăzi, am reafirmat angajamentul nostru de nezdruncinat pentru această Alianță. Domnule președinte, cred că ați spus că susțineți sută la sută NATO”, a spus Theresa May la declarația comună de presă.Donald Trump a asigurat-o pe Theresa May și de sprijinul său privind Brexitul.„Cred că Brexit-ul va fi un lucru minunat pentru țara voastră. Cred că atunci când vă veți desprinde, vă veți recăpăta identitatea și îi veți avea în țară doar pe oamenii pe care îi vreți și veți putea să încheiați acorduri comerciale libere. Am avut o experiență foarte rea când eram în cealaltă lume a mea (n.r. - ca om de afaceri). Să obțin aprobări de la Europa a fost un lucru foarte greu”, a mărturisit Donald Trump.Printre cadourile duse de Theresa May la Casa Albă se numără și o invitație oficială, din partea Reginei Elisabeta a II-a pentru noul lider de la Casa Albă. Donald Trump va ajunge la Londra până la finalul acestui an.