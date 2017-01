DONALD TRUMP, prima conferinţă de presă

DONALD TRUMP, prima conferință de presă

Ştire online publicată Miercuri, 04 Ianuarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Donald Trump a anunțat într-un mesaj pe Twitter că va organiza prima sa conferință de presă în calitate de președinte ales al SUA la data de 11 ianuarie, la New York."Voi ține o conferință de presă generală, la 11 ianuarie, în New York. Vă mulțumesc", a scris Donald Trump, într-un mesaj pe rețeaua de socializare, potrivit hotnews.ro.Donald Trump, care trebuie să preia îndatoririle prezidențiale la 20 ianuarie, a avut inițial planificată o conferință de presă pentru 15 decembrie. El era așteptat să dea detalii cu privire la modul în care intenționează să renunțe, pe timpul președinției sale, la a gestiona imensul său imperiu imobiliar pentru a evita orice conflict de interese.De la alegerea sa, pe data de 8 noiembrie 2016, Donald Trump a acordat câteva interviuri, inclusiv pentru New York Times, dar nu a făcut nicio conferință de presă, preferând să se exprime pe contul său de Twitter sau prin comunicate de presă. Ultima sa conferință de presă a fost în luna iulie 2016.