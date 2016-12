Donald Trump, în culmea fericirii!

Ştire online publicată Luni, 28 Martie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Magnatul Donald Trump, care are mari șanse să devină candidatul republican pentru alegerile prezidențiale din SUA, a devenit din nou bunic, după ce fiica lui, Ivanka, de 34 de ani, a dat naștere unui băiețel, Theodore James, scrie presa spaniolă, citând un anunț pe rețelele sociale făcut de tânăra mamă.Ivanka Trump este căsătorită din 2009 cu Jared Kushner, om de afaceri, proprietar al ziarului ''The New York Observer'', cu care mai are o fiică de patru ani, Arabella, și un fiu de doi ani, Joseph Frederick, scrie Agerpres.