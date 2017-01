Donald Trump depune astăzi jurământul. Devine al 45-lea președinte al SUA

Ştire online publicată Vineri, 20 Ianuarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele ales al SUA, Donald Trump, devine președinte în exercițiu, în cadrul unei ceremonii ce va avea loc în fața Capitoliului și care este așteptată cu interes în întreaga lume.Potrivit The New York Times, ziua de vineri, 20 ianuarie, începe cu un mic dejun la casa de oaspeți a președintelui, unde familia Trump își invită câțiva apropiați.La 15.30, ora României, Trump ia parte la un serviciu religios privat la biserica episcopală St. John, aflată în apropierea casei de oaspeți.O oră mai târziu, președintele ales și președintele în exercițiu, împreună cu soțiile lor, se întâlnesc la Casa Albă, de unde vor parcurge împreună traseul către Capitoliu.Ceremonia de învestire începe la 19.00, ora României. Vor lua cuvântul lideri religioși apropiați de Trump și senatorul de Missouri, Roy Blunt, care este și președintele comitetului pentru învestire. Discursurile vor fi urmate de recitaluri muzicale.Depunerea jurământului și discursul inaugural au loc după aproximativ jumătate de oră. Trump va fi învestit de președintele Curții Supreme de Justiție a Statelor Unite, John G. Roberts. La ceremonie vor fi folosite două Biblii: cea a lui Abraham Lincoln și cea pe care Trump o are încă din copilărie.Odată ce Trump devine președinte în exercițiu, Barack și Michelle Obama își iau rămas bun și părăsesc locul unde a avut loc învestirea. Pentru noul președinte urmează un prânz la care sunt invitați membrii administrației sale, precum și prieteni apropiați, apoi trecerea în revistă a forțelor armate, care va avea loc la Capitoliu.