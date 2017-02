Donald Trump, criticat dur pentru atacurile la adresa presei: "Aşa încep dictatorii"

Donald Trump, criticat dur pentru atacurile la adresa presei: "Așa încep dictatorii"

Senatorul american republican John McCain a luat apărarea mass-media în fața celui mai nou atac al președintelui Donald Trump și a atras atenția că suprimarea presei libere a fost modul prin care "încep dictatorii", transmite Reuters.Senatorul de Arizona, un critic frecvent al lui Trump, a răspuns astfel la o postare pe Twitter în care liderul de la Casa Albă a acuzat mass-media că sunt "dușmanul poporului american".Ordinea internațională stabilită după cel de-Al Doilea Război Mondial s-a construit parțial pe o presă liberă, a spus McCain într-un interviu difuzat duminică de postul de televiziune NBC în cadrul emisiunii "Meet the Press"."Urăsc presa. Vă urăsc în special pe dvs.", i-a spus el în glumă intervievatorului, Chuck Todd, de la Conferința internațională de Securitate de la Munchen. "Însă adevărul este că avem nevoie de dvs. Avem nevoie de o presă liberă. Trebuie să o avem. Este vital", a adăugat McCain."Acum, vorbind serios: dacă vrei să menții democrația așa cum o știm, trebuie să ai o presă liberă și de multe ori ostilă. Fără ea, mă tem că am pierde cu timpul atât de mult din libertățile noastre individuale. Așa încep dictatorii", a mai spus el."Ei încep prin suprimarea presei libere. Cu alte cuvinte — o consolidare a puterii. Dacă te uiți în istorie, primul lucru pe care l-au făcut dictatorii a fost să închidă presa. Nu spun că președintele Trump încearcă să fie un dictator. Spun doar că trebuie să învățăm lecțiile istoriei", a declarat senatorul republican.Comentariile lui McCain vine după postarea pe Twitter a lui Trump și la câteva zile după ce președintele american a susținut o conferință de presă dură în care a criticat în mod repetat relatările din media privind dezorganizarea de la Casa Albă și scurgerile legate de discuțiile sale telefonice cu liderii din Mexic și Australia.Cancelarul german Angela Merkel a subliniat sâmbătă, în cadrul Conferinței de Securitate de la Munchen, importanța libertății presei. "Am un mare respect pentru jurnaliști. Am avut întotdeauna rezultate bune, cel puțin în Germania, bazându-ne pe respect reciproc", a spus ea.Merkel nu l-a menționat pe Trump, însă a atras atenția că libertatea presei este "un pilon extrem de semnificativ al democrației", scrie romaniatv.net