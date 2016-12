Donald Trump, câştigător în Wisconsin, după renumărarea voturilor

Donald Trump, câștigător în Wisconsin, după renumărarea voturilor

Ştire online publicată Miercuri, 14 Decembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

După 12 zile și aproape trei milioane de buletine de vot numărate din nou, republicanul Donald Trump a fost declarat învingător la prezidențialele americane în statul Wisconsin, au anunțat autoritățile din acest fost bastion democrat, potrivit AFP.Avansul republicanului în fața rivalei sale democrate, Hillary Clinton, s-a mărit chiar cu peste o sută de voturi, până la a depăși 22.000 de voturi în total în acest stat din nordul SUA, potrivit rezultatelor oficiale ale renumărării care a fost cerută de fosta candidată ecologistă la prezidențiale Jill Stein.„Rezultatul final al votului din Wisconsin a ajuns și ghiciți ce. Am câștigat în plus 131 de voturi. Democrații și verzii se pot odihni acum. Escrocherie!”, și-a exprimat Donald Trump bucuria pe Twitter.Jill Stein a lansat trei proceduri pentru a obține renumărarea voturilor în trei state cheie, Michigan, Wisconsin și Pennsylvania, toate câștigate de Donald Trump cu aproape 100.000 de voturi în plus în total (vreo 22.000 de voturi în Wisconsin, 70.000 în Pennsylvania și 10.000 în Michigan).Dat fiind acest avans, este puțin probabil că noua numărare să schimbe rezultatul votului, a subliniat echipa de campanie a lui Hillary Clinton.