Donald Trump, avertizat de trupa Rolling Stones

Ştire online publicată Joi, 05 Mai 2016. Autor: Cuget Liber Online.

"Rolling Stones nu au dat niciodată permisiunea campaniei lui Trump să îi utilizeze cântecele și au cerut să înceteze imediat folosirea lor", a declarat purtătorul de cuvânt al trupei într-un comunicat. Un reprezentant al campaniei lui Trump nu a răspuns miercuri la o cerere pentru a comenta, notează Reuters.Înaintea mitingului de campanie al lui Trump la Carmel în Indiana, marți, a fost cântată piesa trupei Rolling Stones din 1969 'You Can't Always Get What You Want' (Nu poți obține întotdeauna ceea ce vrei) de cel puțin patru ori.Alături de piese pop și rock, campania lui Trump cântă de asemenea melodii de succes de pe Broadway și muzică de operă înaintea mitingurilor electorale. Cântăreața britanică Adele a declarat în februarie că nu a dat nimănui permisiunea să îi folosească muzica pentru campanii politice, după ce Trump a cântat hitul ei din 2011 "Rolling in the Deep" la mitinguri în Iowa, amintește Reuters.