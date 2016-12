Donald Trump a refuzat să afirme că nu va lansa niciodată bombe nucleare asupra Europei

Ştire online publicată Joi, 31 Martie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Donald Trump a avut o nouă reacție controversată. Acesta a refuzat să afirme că nu va lansa niciodată o bombă nucleară asupra Europei, susținând că ”nu vrea să excludă nicio posibilitate”.Într-un interviu pentru MSNBC, candidatul pentru nominalizarea republicana în cursa pentru Casa Albă s-a întrebat ce rost mai are ca americanii să producă arme nucleare dacă nu le folosesc.”În primul rând, nu vrei să spui că excluzi orice posibilitate pentru că ai fi un prost negociator dacă ai face asta”, a declarat Trump, potrivit The Independent.Întrebat dacă include și armamentul nuclear, acesta a răspuns: ”Uite, nuclearele nu ar trebui luate în calcul, dar ar putea exista un moment în care acestea să fie folosite? Probabil”.Când moderatorul i-a spus că nimeni nu vrea să audă despre lansarea de bombe nucleare din partea unei persoane care aspiră la fotoliul de la Casa Albă, Donald Trump a replicat: ”Atunci de ce le mai facem?”.Întrebat dacă poate transmite Orientului Mijlociu că nu va folosi arme nucleare, Trump a susținut: ”Nu aș spune niciodată acest lucru. Nu aș elimina nicio posibilitate”.Surprins de acest răspuns, moderatorul l-a întrebat dacă ar folosi astfel de arme în Europa. Răspunsul magnatului a fost categoric: ”Nu am de gând să exclud această posibilitate față de nimeni”.Pentru că moderatorul a insistat să afle dacă Trump va folosi astfel de arme în Europa, acesta a răspuns: ”Nu! Nu cred. Dar...””Doar spune asta. Spune <>”, i-a cerut moderatorul.”Nu exclud nicio posibilitate. Nu voi folosi bombe, dar nu am de gând să renunț la vreo posibilitate”, a afirmat atunci Donald Trump.