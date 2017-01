Donald Trump a fost un copil problemă. Detalii neştiute despre viaţa şi trecutul preşedintelui american

Donald Trump a fost un copil problemă. Detalii neștiute despre viața și trecutul președintelui american

Ştire online publicată Marţi, 31 Ianuarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Știm despre actualul președinte al Statelor Unite, Donald Trump, faptul că are o avere greu de imaginat, că a dus imperiul Trump pe culmile cele mai înalte: zgârie-nori, terenuri de golf, hoteluri, cazinouri impresionante și continuă să producă sume spectaculoase din investițiile sale imobiliare chiar și la 70 de ani. Dar, ce nu știți despre Trump este faptul că sunt câteva lucruri care nu-i plac și reacționează violent.Spre exemplu, Trump urăște să fie întrebat despre păr, chiar era să ia la bătaie un jurnalist din cauza asta. Nu bea niciodată alcool. Fratele său a murit din cauza băuturii. Chiar dacă are origini „scottish” nu îi place whisky-ul. Mai mult, nu fumează, deși s-a pozat cu trabucul în mână. Din averea lui impresionantă a donat mai mulți bani fundațiilor deți-nute de democrați, decât celor deținute de republicani. La cazino-ul lui Trump -Taj Mahal din New Jersey - s-au înregistrat cele mai multe crime, dintre toate cazinourile din America. Sexul e pe primul loc în viața lui (a spus-o într-un interviu) și a avut parte numai de femei una și una. Și-a bătut profesorul de muzică și a explicat și de ce a făcut-o: „Nu știa nimic despre muzică, îi explicam eu. N-am mai suportat asta și l-am lovit!”Nu-i place să dea mâna cu oamenii. Acum, ca președinte, n-are de ales. De asemenea, n-a folosit în viața lui un bancomat. A avut trei neveste. Prima mai avea puțin și îl lăsa lefter, după ce „i-a furat inima”.Pentru că era un băiat problemă, Trump a fost trimis de părinții lui la o Academie Militară, când avea doar 13 ani. Cu toate acestea, deși are o avere de 4,5 miliarde de dolari, nu reușește să prindă top 100 în America, titrează bugetul.ro.