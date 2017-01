„Domnule ministru, daţi-ne plajele!“

„Domnule ministru, dați-ne plajele!“

Ministrul Turismului, Elena Udrea, s-a întâlnit ieri cu reprezentanții autorităților locale din Constanța și agenții economici de pe litoral, pentru a discuta cele mai acute probleme din acest segment. „Turismul de pe litoral este o componentă extrem de importantă a turismului românesc și de aceea avem nevoie de soluții concrete. Întâlnirea trebuie să devină primul moment de relansare al turismului românesc”, a precizat Elena Udrea. Ceea ce se întâmplă pe litoral este cunoscut în toată Europa, conform ministrului turismului. „Germania, o piață tradițională pentru turismul de la Marea Neagră, cere ca problemele să fie rezolvate cât mai repede pentru că altfel riscăm să pierdem și ultimii turiști din această zonă”, a explicat Elena Udrea. Plaja - mărul discordiei Principala problemă ridicată de invitați a fost plaja. „Când discutăm de turismul la malul mării, în pri-mul rând trebuie să discutăm des-pre plajă. Este principala nemulțumire atât pentru turist cât și pentru agenții economici care activează în sector”, a afirmat primarul Constanței, Radu Mazăre. Legislația actuală a adus prejudicii considerabile hotelierilor, care nu au mai putut să ofere pachete all-inclusive. O parte din ei n-au reușit să ajungă la un consens cu noii operatori de plajă și au apărut primele construcții ilegale, sursa practicării speculei, potrivit spu-selor directorului Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismul Litoral, Corina Martin. Cealaltă parte, care s-a înțeles în cele din urmă cu aceștia, a plătit sume semnificative pentru subînchiriere. Primăria orașului Constanța dorește ca stațiunea Mamaia să aibă trei zone cu plaje publice, două - trei zone cu plaje cu destinații specifice, de agrement, iar restul să se partiționeze și să dea hotelurilor, în funcție de capacitatea lor de cazare. Sezon estival mai lung O altă problemă dezbătută la întâlnire a fost durata sezonului estival. Elena Udrea dorește ca sezonul estival 2009 să înceapă de Paște și să se termine în noiembrie. „În 2008, spre exemplu, prin dez-voltarea divertismentului în stațiunea Mamaia, am reușit să ținem stațiunea ocupată la capetele de sezon cu persoanele care se distrează”, a afirmat Radu Mazăre. În prezent, există o propunere de a face o zonă, pe lângă lacul Siutghiol, unde să se adune toate cluburile. Astfel, s-ar evita problemele cu zgomotul resimțite de turiștii veniți la mare să se odihnească. Programele precum tichetele de vacanță sau înscrierile timpurii au avut un impact pozitiv asupra agenților economici din sală. „Avem și noi un program, «O săptămână la mare», destinat persoanelor cu venituri mici care au posibilitatea de a vizita litoralul românesc la capetele de sezon. Însă nu a fost promovat aproape deloc de organele abilitate”, a declarat Dragoș Răducan, președintele Federației Patronale a Turismului Românesc. Alte soluții de prelungire a sezonului estival privesc turismul de conferință și promovarea noului complex expozițional, turismul ecumenic, precum și noi spații pentru jocurile de noroc. „Jocurile de noroc trebuie să le mutăm pe litoral. România, spre deosebire de țări precum Croația, Spania sau Italia, realizează doar 2% din PIB din veniturile din turism, stațiunile de la Marea Neagră au 46% din totalul capacității de cazare a României”, a explicat George Copos, investitor în turism. Facilități fiscale pentru hotelieri Resursele financiare ale hotelierilor și folosirea fondurilor ministerului de resort au fost alte două probleme dezbătute la întâlnire. Facilitate fiscală la capetele de sezon este una din soluțiile propuse de agenții economici ce activează în turism. Cu cât ai o perioadă mai scurtă de funcționare, cu atât autorizația este mai scumpă. „Vrem să aprobăm, la nivelul turismului din sudul litoralului, taxe de funcționare de 750 de lei, pentru agenții economici care vor deschide spațiile de la 1 mai. Taxa va crește gradual pentru societățile care își vor deschide porțile mai puțin de două luni, pentru sezonul estival”, a afirmat primarul Mangaliei, Mihai Claudiu Tusac. Primarul Constanței a cerut sprijin financiar de la ministerul turismului pentru organizarea de evenimente, care prelungesc durata sezonului estival. În plus, ministerul turismului ar trebui să se implice și să obțină acordul guvernului și parlamentului, pentru reducerea cotei de TVA pentru toate prestațiile turistice (cel puțin la nivelul de 9%, nu doar pentru cazare și mic dejun, cotă care ar fi mai ridicată decât în multe alte țări europene), conform agenților economici prezenți la întâlnire. Resursele ministerului sunt de aproximativ 150 milioane de euro, pentru promovarea turismului. Și ministerul turismului poate veni în ajutorul litoralului Mării Negre, printr-un proiect finanțat din fondurile UE, pentru stoparea eroziunii costiere. „Pentru ca UE să dea bani, trebuie stabilit clar administratorul zonei costiere”, a precizat Ministrul Mediului, Nicolae Nemirschi. Prețurile de pe litoral au fost subiect de dispută între agenții economici din turism și autorități. „Este inadmisibil ca la capetele de sezon să practici prețuri de 20 lei pe noapte, iar șezlongul să fie tot 20 de lei. Și serviciile anexe trebuie ieftinite pe lângă cele de cazare și mâncare”, a declarat Dragoș Răducan. Trei curse Tarom către litoral Nu în ultimul rând, s-a discutat problema promovării litoralului Mării Negre și facilitarea transportului către această zonă. „Promovarea este ceea ce ne aduce turiști”, a afirmat Cristian Bărhălescu, director Icar Tours. TUI, compania germană din domeniul turismului a solicitat o întâlnire cu reprezentanții ministerului de resort, înaintea târgului de la Berlin, din martie, pentru a stabili un program de promovare a litoralului românesc în Europa. În plus, agenții de turism doresc să distribuie biletele de tren și să le includă în ofertă. Pentru a facilita transportul către litoral, din luna mai vor exista două curse Tarom de la București către Mihail Kogălniceanu și o cursă de la Cluj, către litoral. Dacă hotelierii sunt de acord, prefectura poate propune Ministerului Turismului o reglementare la nivel de guvern, prin care spațiile de cazare, comerciale și alimentare de pe litoral să fie deschise pe toată durata sezonului estival. Radu Mazăre, primarul Constanței Cerem implementarea legii care prevede trecerea dreptului de administrare a plajelor la autoritățile locale. Operatorii finali ai plajelor trebuie să fie hotelierii. Corina Martin, președinte ANAT Majoritatea turiștilor se plâng de prețurile mari de pe litoral. Sezonul estival 2009 ar trebui să înceapă de Paște și să se termine în noiembrie. Elena Udrea, ministrul turismului Nemirschi a dat ceva Primarul Radu Mazăre a primit ieri avizul pentru proiectul șoselei de coastă, actul oficial fiindu-i înmânat de Nicolae Nemirschi, fostul său viceprimar, actualul ministru al mediului.