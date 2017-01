Dominique Strauss Kahn, ARESTAT preventiv într-un dosar de PROXENETISM

Ştire online publicată Marţi, 21 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Fostul director al FMI, Dominique Strauss-Kahn, a fost arestat preventiv marți în Lille, după ce a fost audiat într-o anchetă privitoare la o rețea de prostituție.Este vorba despre o anchetă asupra organizării unor petreceri sexuale în restaurante și cluburi de swingeri din Paris, Washington, Madrid, Viena și Belgia, scrie Newsin.DSK, în vârstă de 62 de ani, a demisionat din funcția de șef al FMI în mai 2011, după ce a fost acuzat de viol de către o cameristă din New York. El a revenit în Franța în august, după ce cazul din SUA s-a prăbușit.În Franța însă, a fost vizat de alte acuzații. O scriitoare l-a acuzat că a încercat să o violeze în 2003, dar cazul s-a prescris. Apoi a fost implicat într-o investigație separată legată de o rețea de prostituție care opera din hoteluri de lux din Lille.Magistrații au pus deja sub acuzare, în actualul dosar, mai multe personalități locale și există suspiciuni că directorul unei companii ar fi folosit banii firmei pentru organizarea petrecerilor sexuale.Potrivit presei, Strauss-Kahn ar fi participat la petreceri într-un hotel din Paris cu șeful poliției din Lille și cu șeful rețelei "Dodo la Saumure," care are saloane de masaj în Belgia.