DOLIU! O legendă a muzicii a murit

Ştire online publicată Sâmbătă, 10 Octombrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Jim Diamond, celebrul cântăreț britanic, a murit la vârsta de 63 de ani, anunță BBC News. Jim Diamond, o legendă a muzicii pop și rock din anii 70-80 a murit în data de 10 octombrie, la vârsta de 63 de ani.Cântărețul de origine scoțiană era cunoscut mai ales prin hiturile sale din prima perioadă a carierei, dintre care și piesa "I Should Have Known Better", scrie realitatea.net