DOLIU ÎN TELEVIZIUNE. O IUBITĂ PREZENTATOARE TV A MURIT

Ştire online publicată Luni, 03 August 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Cântăreața și vedeta de televiziune britanică Cilla Black a murit la vârsta de 72 de ani, a anunțat agentul acesteia pentru BBC, scrie variety.com.Responsabili ai poliției au precizat pentru BBC că vedeta britanică ar fi murit din cauze naturale.Cilla Black, născută Priscilla White, a devenit cunoscută în anii '60 și '70 cu hiturile "Anyone Who Had a Heart" și "You're My World".A fost descoperită în clubul Cavern din Liverpool de managerul grupului Beatles Brian Epstein, ulterior semnând un contract de promovare cu acesta.A prezentat show-ul 'Cilla' de la BBC (1968-1976), ulterior în anii '80 și '90 a fost gazda concursului de televiziune 'Blind Date'.