Doliu în muzică! Un important rocker a murit răpus de cancer şi SIDA

Doliu în muzică! Un important rocker a murit răpus de cancer și SIDA

Ştire online publicată Joi, 19 Martie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Basistul trupei rock Free, Andy Fraser, a încetat din viață la vârsta de 62 de ani. Muzicianul avea SIDA și fusese diagnosticat și cu cancer.Basistul Andy Fraser, co-autorul celebrei piese All Right Now, a încetat din viață în California, la vârsta de 62 de ani. Muzicianul, care a fost co-fondator al grupului britanic Free, a contribuit la majoritatea pieselor scoase de celevra trupă, alături de cântărețul Paul Rodgers.Cauza exactă a morții lui Fraser nu a fost pentru mjoment confirmată, însă artistul fusese diagnosticat cu SIDA și în ultimii ani din viață s-a luptat cu o boală cruntă, cancerul, scrie libertatea.ro.foto: libertatea.ro