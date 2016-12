Doliu în muzică. A murit un celebru cântăreţ

Doliu în muzică. A murit un celebru cântăreț

Ştire online publicată Duminică, 19 Aprilie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Cântărețul Johnny Kemp, devenit celebru în anii 1980, odată cu lansarea hitului "Just Got Paid", a murit la vârsta de 55 de ani, informează tmz.com.Originar din Bahamas, Kemp a murit în timp ce se afla în vacanță în Jamaica. Potrivit informațiilor din presa internațională, artistul a fost văzut plutind în apele din Montego Bay. Până în acest moment, nu se cunoaște cauza morții cântărețului. Kemp a cunoscut succesul în 1988, când a lansat hitul "Just Got Paid", care a ajuns pe locul al zecelea în topul Bilboard și a ocupat prima poziție în topurile muzicale. Johnny Kemp a fost, de asemenea, nominalizat la premiul Grammy, pentru cel mai bun cântec R&B, scrie ziarulring.ro.