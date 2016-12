Doliu în muzică. A murit bass-istul formatiei rock Uriah Heep / VIDEO

Miercuri, 22 Mai 2013.

Trevor Bolder, bass-istul formatiei rock Uriah Heep a murit marti seara la varsta de 62 de ani. Rockerul suferea de cativa ani de cancer pancreatic.De-a lungul carierei, Trevor Bolder a activat in mai multe trupe, printre care si cea a faimosului David Bowie, in anul 1971. Cinci ani mai tarziu a intrat in formatia Uriah Heep, cu care a cantat pana acum cateva luni."Trevor a fost un muzician minunat si o inspiratia mare pentru fiecare formatie cu care a lucrat. Dar, inainte de toate, a fost un tip minunat si un mare om", a spus David Bowie, scrie bzi.ro."Cu mare tristete Uriah Heep anunta trecere in nefiinta a prietenului nostru, uimitorul Trevor Bolder, care a murit dupa o lupta cu cancerul. trevor a fost un om minunat si unui dintre acei muzicieni deosebiti ai generatiei lui, dar si unul din cei mai influenti basisti care au existat in Marea Britanie", se arata intr-un comunicat al Uriah Heep.