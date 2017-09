DOLIU ÎN LUMEA TELEVIZIUNII! A murit un prezentator celebru

Sâmbătă, 19 August 2017.

Doliu în lumea televiziunii! Celebrul prezentator britanic Sir Bruce Forsyth s-a stins din viață la vârsta de 89 de ani.Fostul prezentator al emisiunii „Strictly Come Dancing" s-a simțit rău în ultimele luni și a fost internat în spital la începutul acestui an, din cauza unei infecții, scrie BBC.Și-a început cariera la vârsta de 14 ani și a devenit unul dintre cele mai bine plătite vedete din Marea Britanie, după ce a prezentat showuri ca „The Generation Game", „Play Your Cards Right" și „The Price is Right".