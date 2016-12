Doliu în lumea cinematografiei. A murit Dale Robertson

Vineri, 01 Martie 2013

Dale Robertson a murit la vârsta de 89 de ani din cauza pneumonei, suferind de cancer de mai mulți ani. Actorul este cunoscut pentru rolurile lui din filmele western, dar și pentru interpretarea din serialul "Dallas".Dale Robertson a jucat în peste 60 de filme. În 1980 a început să joace în serialele "Dallas" și "Dinasty".Printre filmele în care a jucat se numără "The Boy with the Green Hair", "Flamingo Road" sau "Fighting Man of the Plains", în care l-a interpretat pe Jesse James.Larry Hagman, interpretul lui JR Ewing din serialul "Dallas", a murit, la sfârșitul lunii noiembrie 2012, la vârsta de 81 de ani, în urma complicațiilor produse de cancerul la ficat de care suferea de peste 20 de ani.Actorul a murit într-un spital din Dallas, iar alături de el au fost colegii săi de serial, Linda Gray și Patrick Duffy, interpreții rolurilor Sue Ellen și Bobby din serialul care i-a făcut celebri, scrie The Sun.