Doi reporteri de la The Sun au încercat să se sinucidă

Ştire online publicată Joi, 08 Martie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Doi reporteri de la tabloidul britanic The Sun au încercat să se sinucidă, în condițiile în care poliția intensifică ancheta privind presupuse practici jurnalistice ilegale la publicații ale trustului News International, relatează Financial Times.Cei doi jurnaliști au fost spitalizați, iar cheltuielile sunt achitate de News International, au afirmat două persoane familiare cu acest caz. News International a refuzat să facă vreun comentariu cu privire la aceste informații, relatează Financial Times.Tentativele de sinucidere intervin după intensificarea anchetei privind rolul tabloidului The Sun în scandalul de etică a presei, referitor la interceptarea convorbirilor telefonice și acordarea de plăți ilegale unor polițiști. Unsprezece jurnaliști de la The Sun au fost arestați sub suspiciunea că au plătit oficiali pentru informații, inclusiv polițiști și membri ai forțelor armate, după ce News Corp le-a predat anchetatorilor 300 de milioane de e-mail-uri și alte documente interne.