Documente militare, descoperite în locuinţa lui Radovan Karadzici

Documente militare, descoperite în locuința lui Radovan Karadzici

Ştire online publicată Marţi, 29 Iulie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Copii ale unor documente ale conducerii armatei Republika Srpska (RS) au fost găsite la percheziționarea apartamentului în care locuia Radovan Karadzici sub o falsă identitate, a declarat ieri ministrul sârb de Interne, Ivița Dacici, citat de AFP. Potrivit ministrului citat de agenția Tanjug, percheziționarea apartamentului din Novi Beograd, cartier modern din capitala sârbă, a fost efectuată în 24 iulie, în prezența unor martori și a fratelui lui Radovan Karadzici, Luka. Aceste documente ale Statului Major al RS datează totuși, se pare, din timpul războiului bosniac din 1992-1995, în timpul căruia a fost proclamată Republika Srpska. Actuala Republika Srpska, entitate a Bosniei de după acordurile de la Dayton care au pus capăt războiului în 1995, nu are armată. Pe lângă aceste documente, autoritățile au găsit în apartament obiecte personale, agende, manuscrise și fotografii, a adăugat ministrul de Interne. Radovan Karadzici locuia în apartamentul din Belgrad sub o falsă identitate, cea a doctorului Dragan Dabici. Karadzici este inculpat de TPI pentru genocid, crime împotriva umanității și crime de război pentru rolul său din timpul războiului din Bosnia. Justiția internațională îi reproșează mai ales masacrul de la Srebrenița (8.000 de morți). Autoritățile sârbe au anunțat arestarea sa în urmă cu o săptămână.