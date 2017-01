Doamnelor şi domnilor, Filipissima!

Doamnelor și domnilor, Filipissima!

Felicia Filip, Iris, Răzvan Mazilu, Dream Band, regizorul Cristian Mihăilescu și producătorul artistic Mike Godoroja aduc la Constanța, pe data de 14 martie, campania „Filipissima”. Un spectacol de zile mari, ar spune unii, însă scopul declarat al acestei acțiuni este unul de promovare a muzicii culte și susținerea, prin acordarea de burse și sprijin financiar, a tinerilor talentați, pentru a reprezenta România la diferite competiții internaționale. Campania, desfășurată până în aprilie 2008, a ajuns deja în marile orașe ale țării, inclusiv în capitală. Totodată, cu acest prilej, Felicia Filip lansează primul album de pop-rock cântat de o soprană în România. Este vorba despre albumul „Filipissima”, care cuprinde preluări denumite „pop cult”, după piese celebre precum „Show Must Go On”, „Sailing” sau „Nights in White Satin”. Albumul cuprinde piese din repertoriul internațional, aparținând unor nume precum Queen, Rod Stewart, Moody Blues, Kansas, Emerson, Lake & Palmer. Piesele au fost reorchestrate și au primit versuri și titluri în limba română. De asemenea, albumul, produs de casa de discuri Nova Music, cuprinde și două piese alături de Iris - „De vei pleca” și „Baby, Baby”. Spectacolul va avea loc pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor Constanța, de la ora 19, iar biletele se pun în vânzare începând de mâine, 4 martie.