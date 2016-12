Dmitri Rogozin: Sistemul de apărare al SUA NU FACE FAŢĂ rachetelor Rusiei

Dmitri Rogozin: Sistemul de apărare al SUA NU FACE FAȚĂ rachetelor Rusiei

Ştire online publicată Luni, 26 Ianuarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Sistemul de apărare antirachetă al SUA nu poate face față rachetelor strategice rusești, a declarat duminică seara vicepremierul Dmitri Rogozin, responsabil de industria militară în guvernul de la Moscova, potrivit agenției de presă oficiale TASS.'Nici acum și nici chiar în perspectivă, sistemul de apărare antirachetă al SUA nu va putea să stopeze sau să pună la îndoială potențialul strategic al Rusiei', a declarat Rogozin, într-o emisiune televizată de pe canalul 'Rossia 1', refuzând totuși să facă vreo precizare cu privire la caracteristicile rachetelor strategice rusești.'Cu încă trei ani în urmă se făceau multe ironii cu privire la starea complexului nostru militar-industrial și toată lumea considera că putem să confecționăm, în cel mai bun caz, doar cratițe. Situația s-a schimbat acum. SUA sunt deja în mod real preocupate de planurile noastre de reînzestrare a armatei', a afirmat Rogozin, citat de Agerpres.'Acestea nu sunt doar niște proiecte, ci volume concrete, a căror calitate tehnică crește de la an la an', a adăugat Rogozin.Numai în 2014, Rusia a fabricat 170 de avioane militare, 289 de elicoptere, 87 de nave, vase și echipamente maritime, cinci submarine, dintre care două destinate exportului în Vietnam, a precizat vicepremierul rus.'Am lansat în spațiu în 2014 circa 80 de aparate cosmice, am efectuat 52 de lansări de pe teritoriul Rusiei și de pe Baikonur. Și ....zeci de rachete balistice intercontinentale. Fără a lua în considerare producția de puști automate, mitraliere, muniție — tot ce este necesar pentru forțele armate', a afirmat el, indicând că dezvoltarea industriei militare a înregistrat în anul trecut un salt real față de cea din 2010, transmite Realitatea.net.Rogozin a mai spus că sancțiunile occidentale ar fi fost gândite pentru a reduce dramatic nivelul de trai în Rusia și a provoca revolta populației față de actualele autorități de la Kremlin.