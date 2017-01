Distracţie pe apă, sărăcie pe uscat

Distracție pe apă, sărăcie pe uscat

Primarii constănțeni se întrec în proiecte lacustre, în timp ce mulți locuitori se zbat să trăiască în condiții de ev mediu. Sunt străzi fără electricitate, fără canalizări și neasfaltate. Locuințele sociale sunt pe agenda primarilor la „etc.“, iar multe construcții se află în stadiu avansat de degradare, problema lor putând fi rezolvată doar de un cutremur cu multe grade pe scara Richter. Nu se găsesc bani pentru reamenajarea centrelor istorice, dar se caută cu disperare investitori pentru orășele lacustre. După ce George Copos a amenajat primul port de agrement turistic de pe țărmul românesc al Mării Negre, primarii din Constanța și Eforie vor să dovedească faptul că pot concura Dubaiul. Proiectele de anvergură, de realizare a unor orășele lacustre, cu porturi în care să ancoreze mii de ambarcațiuni, unde turiștii vor fi atrași ca albinele la stupul de miere se află, deocamdată, doar la faza de proiect. În maxim un deceniu, în partea de nord a stațiunii Eforie Nord va putea fi admirată cea mai mare marină de la Marea Neagră. Primarul localității, Ovidiu Brăiloiu, ne-a spus că „Marina di Eforie“ se va întinde pe o suprafață de două milioane de metri pătrați. Proiectul investitorilor italieni reprezentați de firma SOFIM prevede, inițial, realizarea a două diguri de larg, a 23 de insulițe numite districte, a unui miniorășel și a unui port. „Am demarat proiectul în urmă cu doi ani”, ne mărturisește primarul. Lucrările vor începe în acest an. Prima parte a proiectului, care va dura trei ani, se bazează pe realizarea a două diguri de larg, cel mic urmând să închidă intrarea în port. Portul va avea o capacitate de 2.600 de ambarcațiuni, fapt care îl va face de neegalat. Faza a doua a proiectului vizează realizarea a 23 de insulițe - districte legate între ele. Orășelul care se va amenaja pe mare va cuprinde 1.500 de apartamente și va avea grădiniță, școală, liceu, teatru, grădină botanică și cabinete medicale. „În interiorul orășelului vor fi nu mai puțin de 16 kilometri de drumuri”, ne spune primarul orașului Eforie. Orășelul lacustru se va întinde cu mult în Marea Neagră, cu peste 600 de metri. Pentru aceasta, Guvernul trebuie să emită o hotărâre prin care suprafața respectivă de apă să fie dată în administrarea autorității locale. Primarul din Eforie ne-a mărturisit că investitorii au fost deja la guvernanți și se pare că aceștia sprijină proiectele din Eforie. Din punctul lui de vedere, primul beneficiu al investiției este crearea a noi locuri de muncă, în număr de 4.300. Proiectul lui Mazăre s-a înecat la mal Proiectul de realizare a unui port de agrement în Constanța este vechi, de prin 2004, însă visul primarului constănțean, Radu Mazăre, s-a lovit de lipsa fondurilor. Pe locația ruinei din fața Cazinoului Mamaia urma să se construiască o pasarelă pietonală pe piloni cu o lungime de 310 metri și o lățime de patru metri, până în dreptul digului de protecție din larg. Proiectul prevedea un cheu de acostare. „Numai în momentul în care vom avea un cheu vom putea să diversificăm oferta de agrement și să avem mini-pasagere cu care să plimbăm turiștii pe mare, așa cum există în toate stațiunile și orașele cu caracter turistic. Probabil că vor fi voci care vor spune că există Portul Tomis. În realitate, dintre turiștii care vin în Mamaia, sunt foarte puțini cei care ajung în Portul Tomis și mult mai puțini cei care beneficiază de o croazieră. Una este să vezi stând pe plajă vaporașele făcând croaziere, situație în care gradul de atractivitate pentru acest tip de divertisment crește foarte mult, și alta este ca turiștii să fie nevoiți să străbată tot orașul pentru a se plimba cu pasagerele”, a declarat Radu Mazăre. În cea de-a doua fază a proiectului, primăria are în vedere construirea, în capătul pasarelei, a unei marine cu o suprafață de 3,5 ha, care să cuprindă cheul de acostare și digul de protecție de 870 m, cu o capacitate de 129 de ambarcațiuni, inclusiv nave de pasageri. Valoarea totală estimată a proiectului este de opt milioane de euro. Se pare că, pentru moment, Mazăre a renunțat la proiect, preferând să se orienteze spre orășelul lacustru și stația de teleschi de pe Siutghiol. La Eforie, primul port privat de agrement La Eforie Nord a fost amenajat primul port privat de agrement turistic din România. Marina „Europa Yacht Club” este în proprietatea omului de afaceri George Copos. Portul poate găzdui până la 60 de ambarcațiuni cu pescaj maxim de trei metri, cărora le oferă alimentare cu carburanți, energie electrică, comunicații internaționale. „Europa Yacht Club“ oferă atestate pentru obținerea de certificate internaționale de conducător de ambarcațiune și de scufundător. „Investiția în valoare de două milioane de euro se înscrie în strategia de dezvoltare a turismului românesc”, preciza George Copos. Portul, construit de pe vremea lui Ceaușescu, a fost concesionat de Primăria Eforie lui George Copos. Administrația Națională „Apele Române”, prin avizul nr. 288/ 2004, a atribuit titularului dreptul să folosească sursele pentru alimentarea cu apă și receptori pentru evacuarea apelor. Având o lungime a digului de nord de 110 metri, iar cel de est de 107 metri, portul are o adâncime de cinci metri. Accesul în port se face pe un drum de asfalt cu lungimea de 320 de metri și o lățime de cinci metri care leagă intrarea portului de zona Belona. 300 de ambarcațiuni vor ancora în portul Tomis Și portul turistic Tomis a intrat într-un proces de amenajare. Peste două hectare de teren din portul turistic Tomis, care aparțin domeniului privat al statului, au fost închiriate de SC „Sisteme Internaționale de Afaceri“ SA București. Proiectele se referă la lucrări de amenajare a digurilor și cheurilor ce delimitează portul turistic Tomis. Se urmărește mărirea capacității de primire a ambarcațiunilor de agrement, precum și amenajarea edilitară a zonei. În portul Tomis vor putea fi ancorate peste 300 de ambarcațiuni. „Pentru întreaga suprafață s-a negociat o chirie lunară de 2.605 euro, fără TVA, valoare stabilită apoi la 1.302 euro lunar, fără TVA, pentru o perioadă de 36 de luni. Totodată, CN „APM“ SA Constanța a predat către SC „Sisteme Internaționale de Afaceri“ SA București contractele de închiriere încheiate cu agenții economici din zonă”, a declarat Constantin Matei, directorul general al APC.