Dispută verbală între Beijing și Washington pe tema libertății presei

Ştire online publicată Sâmbătă, 01 Februarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

China a reacționat cu duritate la criticile Casei Albe care i-a reproșat restricțiile pe care le impune libertății presei, în special legate de jurnaliștii străini, în contextul în care unul dintre aceștia a fost nevoit să părăsească țara asiatică, transmite AFP.Disputa dintre Beijing și Washington intervine după plecarea lui Austin Ramzy, un jurnalist New York Times constrâns joi să părăsească China din cauză că nu i-a fost reînnoită viza.Purtătorul de cuvânt al președintelui Barack Obama, Jay Carney, a apreciat într-un comunicat că măsurile autorităților chineze 'nu respectă libertatea presei și contrastează puternic cu tratamentul aplicabil jurnaliștilor străini (...) din Statele Unite ale Americii'.China, unde circa treizeci de jurnaliști chinezi se află în spatele gratiilor, conform unor organizații de apărare a drepturilor omului, a răspuns fără ezitare vineri. 'China nu acceptă acuzațiile nejustificate ale americanilor și le cere să își măsoare limbajul și acțiunile', a declarat purtătorul de cuvânt al diplomației chineze Hong Lei, citat de Xinhua și AFP.Regimul comunist este acuzat de represalii îndreptate împotriva presei occidentale, precum agenția americană Bloomberg sau New York Times, care au publicat anchete cu privire la imensele averi ale unor apropiați ai conducătorilor chinezi. Ramzy este al doilea corespondent New York Times care a fost obligat să părăsească China în 13 luni din motiv de neacordare a vizei.'Statele Unite ale Americii sunt profund îngrijorate de faptul că jurnaliști străini din China continuă să sufere de pe urma unor restricții care îi împiedică să își desfășoare meseria, precum tergiversările legate de acordarea de vize pentru jurnaliști, restricții de călătorie spre anumite locuri considerate 'sensibile' de autorități și, uneori, violențe din partea autorităților locale', a precizat Carney, scrie Agerpres.