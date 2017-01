Directorul general al RADET Constanţa, Ilie Rachieru, cercetat de DNA pentru abuz în serviciu

Directorul general al RADET Constanța, Ilie Rachieru, cercetat de DNA pentru abuz în serviciu

Procurorii Departamentului Național Anticorupție București au dispus începerea urmăririi penale împotriva lui Ilie Rachieru, directorul general al RADET Constanța, sub aspectul comiterii infracțiunii de abuz în serviciu. Potrivit purtătorului de cuvânt al DNA București, Gabriela Balaban, ancheta are în vedere achiziționarea, în numele RADET Constanța, a unor pompe termice care nu ar fi fost suficient de performante. Se pare că, în urma unei licitații, RADET Constanța, în schimbul sumei de 1,5 milioane de euro, a primit aparatură inferioară celei licitate. Deși acest lucru constituia un motiv suficient de anulare a contractului, conducerea RADET a primit aparatura, deși s-ar fi știut că cea trimisă nu corespunde cu cea comandată și nici nu valora cât se stipulase în contract. Am încercat să îl contactăm pe directorul general al RADET, Ilie Rachieru, în vederea obținerii unui punct de vedere, dar acesta nu a răspuns, ieri, la telefon.