Dinu Todoran incert, Băcilă absent la Mioveni

Cartonașul galben primit de Cosmin Băcilă în meciul cu FC Vaslui i-a adus acestuia suspendarea pentru partida de duminică, din deplasare, cu Dacia Mioveni. Accidentat în aceeași confruntare cu vasluienii, Dinu Todoran este incert pentru Mioveni, după ce a suferit o întindere a mușchilor inghinali. Todoran a efectuat ieri o inves-tigație medicală, care a relevat o inflamație a periostului la inserția mușchilor abdominali inferiori pe pubis. Jucătorul are repaus, cu tratament, până joi, când se va face o reevaluare a situației. Dinu își dorește să revină cât mai repede și speră să prindă măcar lotul de 18 pentru meciul cu Dacia. Duminică, Todoran s-a accidentat la prima acțiune pe care a avut-o, fiind schimbat în minutul 11. „Meciul cu Mioveni este decisiv pentru Farul. Dacă vom reuși să învingem, consider că am scăpat de grijile retrogradării“, a declarat Todoran. Dacă Dinu, căpitan al Farului contra lui FC Vaslui, în absența lui Șchiopu, este incert pentru Mioveni, Cosmin Băcilă va lipsi cu siguranță, cartonașul galben de duminică aducându-i o etapă de suspendare. Meciul Dacia Mioveni - FC Farul se dispută duminică, 20 aprilie, în etapa a 30-a a Ligii 1, de la ora 16,45, în direct la TVR1. Antrenorul principal al „rechinilor”, Ion Marin, crede că, la Mioveni, Farul va disputa iar un meci de „care pe care”. „Cele două succese ale noastre legate, cu UTA și FC Vaslui, ne-au adus un pic de liniște. Nu foarte multă, pentru că ne trebuie puncte în continuare. Mai avem jocuri grele acasă, iar în deplasare mergem la echipe angajate și ele în lupta pentru evitarea retrogradării, Mioveni și U Cluj. Vor fi, ca și la Arad, meciuri de care pe care, de unde nu trebuie să venim cu mâna goală”, a declarat „Săpăligă”. Mâine, de la ora 15, Ion Marin este convocat la Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal, în legătură cu afirmațiile pe care le-a făcut la adresa arbitrajului, după meciul Farul - Pandurii 1-2.