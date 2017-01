DEZVĂLUIRI despre Statul Islamic: "Cea mai amplă campanie de curăţare religioasă care a fost plănuită vreodată în istorie"

DEZVĂLUIRI despre Statul Islamic: "Cea mai amplă campanie de curățare religioasă care a fost plănuită vreodată în istorie"

Ştire online publicată Marţi, 23 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Jurnalistul german Juergen Todenhoefer a avut "privilegiul" de a avea acces în zona ocupată de gruparea teroristă Stat Islamic și a relatat, în exclusivitate pentru CNN, ce a descoperit în interiorul "califatului" ce se întinde în Irak și Siria.Juergen Todenhoefer a povestit că Statul Islamic are dimensiuni mai mari decât Marea Britanie și că a fost uimit de entuziasmul cu care este susținut de jihadiști, scrie mediafax.ro."Când am stat la baza lor de recrutare, în fiecari zi veneau 50 de noi luptători. Și nu ne venea să credem când le vedeam strălucirea din priviri. Se simțeau ca și cum ar fi ajuns pe Tărâmul Făgăduinței, ca și cum ar fi luptat pentru ceva în care credeau cu adevărat. Aceștia nu sunt oameni proști. Unul dintre cei pe care i-am cunoscut tocmai terminase Facultatea de drept, primise multe oferte de lucru, însă le-a refuzat pentru a veni să se lupte... Am cunoscut luptători din Europa și din Statele Unite", a dezvăluit germanul."Ei cred în ceea ce fac și se pregătesc pentru cea mai amplă campanie de curățare religioasă care a fost plănuită vreodată în istorie. Luptătorii islamici cred că toate religiile care sunt de acord cu democrația trebuie să moară și că toți cei care nu cred în interpretarea dată Coranului trebuie uciși", mai spune Juergen Todenhoefer, potrivit Mediafax.