„Dezbinarea porneşte în primul rând de la un lider“

Florin Mitroi:

„Dezbinarea pornește în primul rând de la un lider“

Încă de la demisia lui Ion Popescu, unul dintre numele vehiculate pentru un nou interimat la PD-L Constanța a fost cel al lui Florin Mitroi, primarul comunei Valu lui Traian. Venit în PD în 2006, Mitroi a reușit să ducă organizația PD, ulterior PD-L, din Valu lui Traian la un scor de invidiat în recentele alegeri locale. Fostul pesedist a reușit să se impună pentru un nou mandat de primar cu peste 80 de procente încă din primul tur, iar pe vot politic a de-pășit cu mult organizații puternice din județ. Cu toate acestea, el a declinat propunerea de a prelua organizația județeană, preferând să fie „aproape” de partid din postura de până acum. Motivul refuzului?! Lipsa de încredere în cei care „joacă la două capete”… - Ați venit în 2006 în PD-L Constanța, adus de Stelian Duțu. Cum v-a convins liderul democrat de la acea vreme să părăsiți barca PSD pentru PD? - Am candidat în 2004 pe listele PSD, iar în 2006, înainte de a intra în vigoare legea împotriva migrației politice, am fost contactat de domnul deputat Stelian Duțu, la acel moment președinte al Partidului Democrat. Partidul era atunci la guvernare, alături de PNL. Consiliul Local Valu lui Traian avea de luat o suprafață foarte mare de teren care cu toate eforturile mele cât am stat la PSD, timp de un an și ceva, nu am reușit să o iau, deci am făcut trecerea dintr-o parte într-alta pentru cetățenii comunei. Am ales PD pentru că era și este un partid puternic, iar prioritar pentru mine a fost să fac politica cetățeanului. Am rezolvat problema cu terenul imediat după două luni. Nu au fost presiuni pentru că sunt un tip care nu cedează. Am venit doar convins că voi face treabă pentru cetățenii comunei Valu lui Traian și pentru a-mi duce la final proiectele pe care le am în derulare. Am venit convins că domnul Stelian Duțu era și este un politician bun. - Domnul Stelian Duțu a demisionat, însă, din funcția de președinte, iar în ultimul timp lucrurile s-au precipitat la PD-L Constanța… - Îmi pare rău de ceea ce s-a întâmplat, chiar este o pierdere politică dar nu accept niciodată să mi se ascundă niște lucruri... Iar domnul Duțu a ascuns foarte multe lucruri partidului, în general, nu mie în mod special. Dacă eram o forță și nu ne dezbinam aveam mult mai mulți consilieri județeni acum și rezultate mult mai bune la alegerile locale. Iar dezbinarea pornește, bineînțeles, de la un lider. Lucrurile pe care le-a spus la CTV sau la Antena 3 cred că era bine să le spună înainte cu două luni și să ne sfătuim. Iar dacă totuși dorea să se retragă, era bine ca în tot acest timp, cât a făcut politică, să fi format pe cineva să îl lase în loc. Dar, din punctul meu de vedere, Duțu a fost și va rămâne un politician pe care eu îl respect. Știa să facă politică, era omul de la care aveai ce să înveți. Repet, însă, ceea ce îi reproșez este că nu a fost foarte transparent. - După o scurtă perioadă în care partidul a fost încredințat senatorului Dorel Constantin Onaca, a urmat in-terimatul destul de zbuciumat și scurt al lui Ion Popescu… - Ion Popescu a vrut să facă bine pentru partid. Este un om corect și a vrut să scoată dintr-un coș merele stricate, dar nu i-a reușit. Nu avea interese personale, ci tot ce făcea era pentru partid. În coșul acela, noi vom scăpa cu siguranță unu - două mere stricate care, în timp, le va strica și pe celelalte. Popescu nu a greșit. În politică, se spune că trebuie să fii mai ascuns. Dânsul a venit, însă, a fost mai tranșant și nu a mers. Văzând în ce jocuri intră, și-a dat atunci demisia. - Ați fost un apropiat al lui Stelian Duțu și, ulterior, Ion Popescu v-a cooptat și el în echipa pe care și-a format-o. Vi s-a reproșat vreodată că ați jucat la două capete? - Niciodată nu am jucat la două capete. Am fost, de fiecare dată, aproape de partid, de liderul și de deciziile celor de la centru. Mitroi când s-a dus în PD, la cârmă era Stelian Duțu, care a plecat printr-o demisie, din motive personale, pe care unii le cunoaștem, alții, nu. După aceea, a fost decizia BPN de a-l pune pe domnul Onaca. Mitroi a fost aproape de partid, din nou. A fost numit apoi Ion Popescu, tot de BPN. Mitroi a fost aproape de partid și de această dată. - S-a avansat propunerea să preluați organizația județeană a partidului, iar unul dintre atuurile dumneavoas-tră a constat în rezultatele obținute la recentele alegeri. De ce ați declinat oferta? - De la demisia domnului Popescu mi s-a propus să preiau eu organizația, dar am refuzat. Voi fi aproape de organizație, voi fi aproape de cel care va fi lider dar nu-mi doresc această funcție în primul rând pentru că eu vreau să fac administrație și vreau să o fac bine, să rămân aproape de oameni. Am realizări, într-adevăr, din ultimele alegeri… Dar încă nu cunosc oamenii din organizații și pe cei care mă înconjoară. Este, cu siguranță, vorba despre o lipsă de încredere. Pentru că dacă ne întâlnim cinci, unul dintre cei cinci joacă la două capete pentru un interes personal.